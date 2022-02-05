Временный поверенный США в Украине Кристина Квин подчеркнула, что все зависит от членов Альянса.

Все страны-члены НАТО имеют консенсус, что Россия не должна указывать, кому вступать в Альянс.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила временный поверенный США в Украине Кристина Квин.

Она отметила, что стать членом НАТО для Украины является реальной перспективой.

"Когда альянс собирался об этом поговорить, мы рассматривали предложения России. И все 30 членов НАТО сказали, что отвергают предложение России, что она должна решать за Украину, какой путь ей выбрать, и согласились, что политика открытых дверей надо сохранить. И сейчас Украина делает твердые шаги, чтобы стать членом НАТО. Они уже сделаны? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает необходимое, чтобы стать членом НАТО. Украине надо набраться немного терпения, чтобы использовать инструменты, которые уже есть", - сказала Квин.

Она подчеркнула, что все зависит от членов Альянса.

"Не им указывать, кому присоединяться к НАТО. Это не выбор Путина или другого президента (России - УНИАН) вступать Украине или другой стране в НАТО", - добавила Квин.

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Что предшествовало

В конце декабря Россия выдвинула Западу ультиматум – "гарантии безопасности" – по нерасширению НАТО, в частности призвала стороны юридически обязаться не брать Украину в Альянс.

Вступление Украины в НАТО Путин называл "красными линиями" РФ, потому что это, по его мнению, угрожает нацбезопасности России.

После многочисленных переговоров РФ и НАТО члены Альянса, а также Вашингтон отказались идти на уступки Кремлю.

Кризис в отношениях РФ с Западом произошел на фоне концентрации российских войск вокруг Украины. Международное сообщество переживает, что Путин может привлечь регулярные войска РФ к полномасштабному наступлению.