Генсек Альянса подчеркнул, что каждое государство имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал совместное заявление президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, в котором они осудили "расширение НАТО". В частности, он напомнил лидерам обеих страны о необходимости уважать свободный выбор каждого суверенного государства.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой собственный путь", - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса также подчеркнул, что НАТО никогда не принуждало ни одну страну к вступлению. Он заверил, что не видит никаких угроз в этом процессе.

"Расширение Альянса распространяет свободу и демократию в странах", - заявил генсек Альянса.

О каком заявлении идет речь

Сегодня, 4 февраля, по итогам двусторонней встречи лидер РФ Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений в отношении России.

"Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и пользуясь по безопасности других государств", - говорилось в заявлении.

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2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что " Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на "российский регион" Крым...".

Кроме того, по информации западных СМИ, разведка Соединенных Штатов получила данные о состряпать план России повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. По сценарию в ролике россияне хотели изобразить "нападение украинских военных на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе". Осведомленные источники изданий отмечают, что этот план одобрили на самом высоком уровне в Москве.

Соединенные Штаты Америки передали Украине информацию о том, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения с помощью создания фейкового видео, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина пока не планирует военных операций с возвращения временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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