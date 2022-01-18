По данным американской газеты, в начале года в Москву вывезли членов семей дипломатов РФ, в ближайшие дни эвакуация продолжится.

Россия начала эвакуацию людей из своих дипломатических учреждений на территории Украины.

Об этом пишет американская газета The New Yourk Times со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, 5 января Украину на автобусах покинули 18 человек - в основном это дети и жены российских дипломатов. Их вывезли на автобусах в Москву, сообщили газете источники в СБУ. По их сведениям, в ближайшие дни ожидается отъезд еще 30 человек из посольства в Киеве и львовского консульства. Дипломатам РФ в других украинских городах якобы приказано готовиться к отъезду. Об этих действиях известно и Вашингтону.

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Среди возможных причин газета выделяет три: пропаганду, подготовку к возможному вторжению либо же уловку.

Как говорят официальные лица в Вашингтоне, Путин еще не принял окончательного решения о новом вторжении в Украину.

Угроза вторжения РФ в Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытаться провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.