Украина не согласится ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты.

На встрече в Стамбуле по разблокировке украинских портов делегации на уровне экспертов сели и проговорили ряд вопросов безопасности, находящихся в компетенции военных и логистов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Forbes. Переговоры находятся в финальной стадии.

"Политически рамку понимаем. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью. Вчера делегации и переговорные команды в значительной степени эти вопросы сняли. Теперь это все надо положить на бумагу", - заявил он.

Украина не согласится ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны Российской Федерации. Поэтому Кулеба видит только один аргумент, почему Путин должен согласиться.

"Это его стремление показать странам, которые держатся нейтральности или больше склоняются к российской позиции по поводу войны (в Африке, Азии), что он их спас от голода, от роста цен на продукты питания. В остальном я не понимаю, зачем ему это может быть нужно. Соглашаясь на разблокирование украинских портов, он подрывает собственные усилия по удушению украинской экономики. Думаю, у него сейчас на одной чаше весов – репутация России для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку – на других", - добавил он.

Как известно, 13 июля Министерство национальной обороны Турции в Twitter объявило, что в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по экспорту украинского зерна.

Позже стало известно, что представители России, Украины, Турции и ООН на встрече в Стамбуле согласовывали ключевые аспекты восстановления экспорта зерна из Украины через Черное море. В частности, зерно может отправляться из трех украинских портов в сопровождении конвоев, также должно быть прекращение огня. А турецкий флот будет инспектировать суда, прибывающие в украинские порты, чтобы решить опасения со стороны России по поводу того, что суда могут быть использованы для транспортировки западного оружия.

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