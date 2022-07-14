Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал подробности четырехсторонних переговоров в Стамбуле по экспорту украинского зерна.

Об этом говорится в его Telegram-канале.

"Безопасность Украины в Черном море — приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Именно поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и гарантировать продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - отметил Ермак.

По его словам, по результатам встречи стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН, он будет расположен в Стамбуле.

"Его задачей будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", - пояснил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн зерновых.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отдельных телефонных разговорах с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

12 июля спикер МИД Олег Николенко отметил, что эксперты Украины на четырехсторонней встрече Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле будут отстаивать вопросы безопасного экспорта зерновых из украинских портов.

13 июля во второй половине дня Министерство национальной обороны Турции в Twitter объявило, что в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по экспорту украинского зерна.