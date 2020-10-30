Малюська сравнил законность предложения Зеленского распустить КСУ с назначением "третьего" тура президентских выборов после Оранжевой революции.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что конституционный кризис в Украине невозможно решить, руководствуясь исключительно буквой Закона.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Если мы будем идти, только руководствуясь буквой Закона, мы не решим ключевую проблему – проблему с судьями, которые злоупотребляют своими полномочиями – используют власть в своих личных, иногда коммерческих интересах. Это невозможно решить, если руководствоваться исключительно буквой закона. Мой внутренний юрист говорит, что проблема нерешаема», - заявил он.

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В то же время, по словам министра, в истории Украины есть много примеров, когда подобные вопросы решались политическим путем.

«Когда власть, имея компромисс в обществе, все ветви вместе принимали решения, которые иногда не были предусмотрены Конституцией или законами Украины. Яркий пример – «третий» тур выборов президента после Оранжевой революции. Другой пример - это внесение изменений в Конституцию постановлением Верховной Рады после Революции Достоинства. Это яркие примеры политико-правового решения, которые не предусмотрены прямо в Конституции, но позволили решить проблему», - напомнил он.

«Так же президент сейчас предлагает решить проблему с судьями, которые злоупотребляют своими полномочиями политико-правовым решением – разогнать Конституционный суд и объявить новый отбор на новых добропорядочных судей на новом прозрачном конкурсе. Такое решение является самым оптимальным путем, который сейчас есть", - считает Малюська.

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Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров