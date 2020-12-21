Спикер напомнил, что работу депутатов транслируют в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему украинцы, по данным социологов, доверяют парламенту меньше, чем Кабмину и Офису президента.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Разумков считает, что парламенту в этом плане труднее всего.

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"Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и того, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни из Кабинета министров. Если что - то хорошее происходит - это не очень часто замечают. А если что - то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне не хотелось другого", - сказал он.

Также Разумков поблагодарил украинцев за доверие лично к нему.

"Что касается моего рейтинга - думаю, что мне будет некорректно что-то комментировать. Хотелось бы выразить благодарность людям за доверие. Надеюсь, они не будут во мне разочаровываться", - сказал он.

Кому доверяют украинцы

По данным социологов, украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, церкви, добровольческим батальонам и Государственной пограничной службе. "Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Госпогранслужбе (58%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии (55%), к раде города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%)", - говорится в результатах исследования Центра Разумкова.

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Автор: Юрий Годован