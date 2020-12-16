Недоверие чаще выражается российским СМИ - им не доверяют 80% украинцев.

Украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, церкви, добровольческим батальонам и Государственной пограничной службе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Центра Разумкова.

"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие проявляется к Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Госпогранслужбе (58%), руководителю города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии (55%), к совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%)", - говорится в результатах.

Недоверие чаще проявляется к СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (78%), судам (судебной системе в целом) (77%), Верховной Раде (76%), правительству Украины (75%), коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%), Высшему антикоррупционному суду (70%), Конституционному суду (70%), Национальному антикоррупционному бюро (70%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (70%), прокуратуре (70%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (70%), Верховному суду (68%), местным судам (67%), президенту Украины (62%), Национальному банку (61,5%), Национальной полиции (52%), профсоюзам ( 52%), Службе безопасности Украины (47%).

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Как проводился опрос

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Константин Гончаров