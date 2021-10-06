Александр Корниенко уверяет, что это решение будет принимать парламент.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков намекнул, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко "метит" на место первого вице-спикера парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Корниенко станет спикером ВР в случае отзыва Разумкова с этой должности, он заметил: "Насколько я знаю, Александр Сергеевич планирует быть первым вице-спикером. Может, ошибаюсь".

На это присутствующий на эфире Корниенко сказал, что это будет решать сессионный зал Верховной Рады.

Разумков ответил ему: "Правильно. Но документы подаются на вас", и засмеялся.

В то же время, Корниенко заверил, что такие документы не могут подаваться, когда соответствующая должность не свободна, а Разумков ответил ему: "По-разному бывает".

Вице-спикера Верховной Рады Украины, которым сейчас является Елена Кондратюк, менять не собираются.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

На вопрос о должности вице-спикера он заметил: "У нас нет планов менять вице-спикера".

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Отставка Разумкова: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР, и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

4 октября депутат от "СН" Алексей Устенко в комментарии УНИАН заявил, что фракция "СН" вскоре обсудит возможные кандидатуры на пост нового спикера Верховной Рады и его первого заместителя, которым может стать Корниенко. Потенциальный кандидат на пост председателя парламента - нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В тот же день Корниенко в комментарии УНИАН намекнул, что в случае делегирования командой президента, не откажется стать первым заместителем председателя парламента.

5 октября Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Вопрос об отзыве его с должности будет рассматриваться 7 октября. Решено, что заседание парламента во время рассмотрения этого вопроса будет вести народный депутат от "СН" Даниил Гетманцев.

Автор: Таня Поляковская