Основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, имеющих соответствующий мандат, осуществляемый в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права.

Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которая будет проходить с 15 октября по 14 ноября.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Как подчеркнули в МИД, такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - говорится в заявлении.

Читайте такжеОдиозный Кива оскандалился новым странным заявлением о Путине (видео)Указывается, что, согласно положениям резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый "референдум" в АР Крым и г. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, не имеет юридической силы и не может служить основанием для любого изменения статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи.

МИД отмечает, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, имеющих соответствующий мандат, который осуществляется в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, а также правозащитных неправительственных организаций.

"Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты", - отмечают в министерстве.

Ранее в ЮНЕСКО заявили, что во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе ухудшилась ситуация с правами человека.

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Автор: Екатерина Гирнык