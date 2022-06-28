Мировые политики назвали гнусным удар по гражданскому объекту.

Лидеры стран "Большой семерки" отреагировали на ракетный удар российской армии по торговому центру в Кременчуге. Они заверили, что президент РФ Владимир Путин и все виновные понесут ответственность.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в Twitter.

Мировые политики назвали гнусным удар по гражданскому объекту, где находились сотни мирных граждан.

"Мы, лидеры G7, решительно осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной оплакиваем невинных жертв этого жестокой атаки. Неизбирательные нападения на безобидных мирных жителей являются военным преступлением. Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности", – указано в заявлении.

Кроме того, "Большая семерка" продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", – подытожили лидеры G7.

Ракетный удар по Кременчугу - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ города Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Изначально сообщалось о 16 погибших и десятках пострадавших. Впоследствии число жертв увеличилось до 18. При этом 36 человек считаются пропавшими без вести после вражеского удара по ТРЦ "Амстор".

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