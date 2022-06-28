Продолжается тушение отдельных очагов пожара в здании.

Уже известно о 16 погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по торгово-развлекательному центру в Кременчуге Полтавской области.

Об этом в Telegram сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Информация о погибших все еще уточняется, ведь спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара в здании.

"По состоянию на 23:30 продолжается тушение отдельных очагов пожара в здании ТЦ в г. Кременчуг. На месте пожара обнаружены тела 11 погибших человек, в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице). Всего погибло 15 человек. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Впоследствии глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что известно о еще одном погибшем. Число жертв возросло до 16.

Оккупанты ударили по ТРЦ в Кременчуге: что известно

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Оккупанты попали ракетами по торговому центру "Амстор" с более чем тысячей гражданских, здание загорелась. Еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракеты в ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Служба безопасности Украины начала расследование ракетного обстрела торгово-развлекательного центра в Кременчуге. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".