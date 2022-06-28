Число погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по торгово-развлекательному центру в Кременчуге Полтавской области возросло до 18 человек.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате обстрела торгового центра погибло 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице). За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения г. Кременчуг", - говорится в сообщении.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ города Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Сообщалось о 16 погибших, десятки пострадавших. Также поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных.

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