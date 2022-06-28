Поиски продолжаются, спасатели продолжают разбирать завалы.

36 человек считаются пропавшими без вести после вражеского удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, разбор завалов в ТРЦ продолжается. "По состоянию на сейчас уже известно о 18 погибших в результате российского удара. Еще 36 человек числятся пропавшими без вести. Продолжаем поиски. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Лунин.

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ города Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Изначально сообщалось о 16 погибших и десятках пострадавших. Впоследствии число жертв увеличилось до 18.

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