Парламент сегодня в очередной раз продлил действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого в 2014 году.

Верховная Рада Украины продлила еще на год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (регистрационный номер 6342) проголосовали 317 народных депутатов.

Данным законом продлено действие ранее принятого закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2022 года.

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин отметил на заседании парламента, что "мы должны принять это решение для того, чтобы переговорный процесс, который длится в Трехсторонней контактной группе, который продолжается на уровне Нормандского формата, был продлен".

Он отметил, что эти переговоры "сложные". По его словам, этот закон является "базой для продолжения переговорного процесса".

Справка УНИАН. 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Планировалось, что закон будет действовать три года. Позже его действие каждый год продлевали.

Закон предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 этого закона, в частности после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и "государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к криминальной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

Согласно закону, государство гарантирует право использования русского или любого другого языка "в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие".

Автор: Надя Пришляк