До оккупации в Крыму действовали 49 религиозных общин, а теперь – только пять, отметили в МИД.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова подчеркивает, что Россия продолжает ограничивать свободу вероисповедания в Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что Джапарова приняла участие в работе Министерского Форума Международного Альянса по вопросам свободы религий и вероисповеданий, который состоялся 23 ноября в виртуальном формате.

Она подчеркнула, что Россия продолжает целенаправленно ограничивать свободу вероисповедания во временно оккупированном Крыму и в отдельных районах Донбасса, сознательно разрушает традиционно толерантную конфессиональную среду на этих временно оккупированных территориях Украины.

Джапарова отметила, что Украина и ее партнеры прилагают усилия, чтобы заставить Россию прекратить репрессивную политику ущемления прав верующих в Крыму и отдельных районах Донбасса и соблюдать международные обязательства.

По ее словам, крымские татары стали самой преследуемой религиозной общиной в Крыму.

Представительница министерства сообщила, что в настоящее время по меньшей мере 120 крымских татар содержатся за решеткой по сфабрикованным уголовным делам.

"С начала оккупации правозащитники задокументировали в Крыму по меньшей мере 91 административное дело против религиозных организаций и их членов. Из 49 религиозных общин, которые действовали в Крыму в начале 2014 года, сейчас действуют только пять", – сказала Джапарова.

Читайте такжеСтало известно, сколько детей погибли в результате агрессии России в УкраинеОтмечается, что выступления представителей высокого уровня из 33 стран-участниц Альянса показали значительную заинтересованность в выработке общих подходов к проблематике защиты религиозной свободы на глобальном и региональном уровнях, создании многосторонних механизмов, которые направлены на предотвращение притеснений, преследований и дискриминации в сфере свободы религий и вероисповеданий.

Как рассказали в МИД, по итогам мероприятия участники одобрили заключительное заявление, в котором обязались противодействовать проявлениям вражды и дискриминации на религиозной почве, активизировать усилия с целью защиты индивидуального права на религиозную свободу, в частности, в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

Международный Альянс по вопросам свободы религий и вероисповеданий был создан по инициативе Государственного Департамента США в феврале 2020 года. Он объединяет 33 страны-участницы. Деятельность Союза призвана консолидировать усилия правительственных структур, гражданского сектора и религиозных организаций в направлении защиты свободы религий и вероисповеданий в мире.

Напомним, весной 2014 года РФ захватила украинский Крым, а потом начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Позже часть Донбасса захватили пророссийские боевики и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ряд западных стран решили наказать Россию за агрессию против Украины – ввели санкции, а потом их продлевали и расширяли.

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Автор: Таня Поляковская