Речь идет о воплощении реформ, постепенной экономической интеграции и углублении политической ассоциации и полном внедрении глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила три направления, которые приблизят Украину к перспективе членства в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила по итогам заседания 23-го саммита Украина – ЕС, который проходил в Киеве.

В частности, она ответила на вопрос о сроках получения Украиной перспективы членства в Евросоюзе.

Президент Еврокомиссии заявила, что украинский народ во время Революции Достоинства четко и громко заявил о внешнеполитическом выборе. "Украина как суверенная и независимая страна вполне способна определить свои собственные политические приоритеты. Для нас это очень важно: мы очень близки, и мы становимся еще ближе друг к другу", - заявила фон дер Ляйен.

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Она сказала, что этот процесс требует трех аспектов, над которыми идет работа.

"Один непременно касается реформ", - сказала президент Еврокомиссии и отметила мужество, готовность и устойчивость президента Владимира Зеленского в вопросе дальнейшего движения на пути реформ ради пользы страны и украинского народа.

"Второй касается постепенной экономической интеграции. Это мощная сила. Это является движущей силой, поскольку чем ближе вы будете экономически, тем легче будет дальнейший путь", - заявила президент Еврокомиссии.

Также она отметила важность углубления политической ассоциации Украины с ЕС, полного внедрения Соглашения об ассоциации, глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Важно то, что мы одна европейская семья, и соответственно, мы работаем вместе", - сказала она.

В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что было договорено мобилизовать дискуссии в Евросоюзе по вопросу сближения Украины с ЕС.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сказал президенту Европейского совета об отсутствии понимания, когда Украина вступит в ЕС.

"Я сказал господину президенту (Европейского совета Шарлю Мишелю - УНИАН), что нашему обществу и мне, как части этого общества и лидеру страны, уже понятно, что мы (Украина и ЕС - УНИАН) идем одним путем, однако не хватает понимания, где тот финиш в этом пути и есть ли он", - рассказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы "финиш в этом пути" был в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится через год подписать соглашение о "промышленном безвизе" с Евросоюзом.

Авторы: Виталий Саенко, Антонина Доломанжи