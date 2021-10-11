Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пообещали прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию на Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки", сообщили в Офисе президента Украины.

"Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованных последовательных шагах, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандской формате", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский поблагодарил Германию и Францию за их поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в нормандском формате. Украинский президент надеется на такое же активное участие этих государств и в будущем.

Президент Украины также рассказал о ситуации с безопасностью на востоке страны и об усилиях, которые прилагает наше государство для достижения мира.

Макрон и Меркель заверили, что их государства будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

Также они пообещали поднять во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о соблюдении обязательств, взятых на себя сторонами во время встречи "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

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Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Как ранее сообщал УНИАН, Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Автор: Александр Топчий