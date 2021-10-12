В Евросоюзе, в частности, призвали российские власти действовать конструктивно.

В Евросоюзе призвали Россию прекратить финансирование боевиков на Донбассе и использовать свое влияние на них для прекращения огня.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз, которое утвердили президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, в ЕС подчеркнули важность полного внедрения мер, о которых было договорено во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта.

В Евросоюзе также приветствовали конструктивный подход Украины в переговорах в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках этих форматов для решения конфликта.

Читайте такжеЕС признал значительный прогресс Украины в проведении реформ: заявление по результатам саммита"Мы осуждаем нарушение прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неподконтрольным правительству Украины участкам вдоль украинско-российской государственной границы, в соответствии с ее мандатом", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк).

"Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова", – отмечается в тексте.

В ЕС подчеркнули, что обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях Крыма и Донбасса.

"Мы настоятельно требуем от России выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывание военных сил и техники в этих районах", – сказано в документе.

Кроме того, в Евросоюзе призвали РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают на российской территории и в захваченном Крыму.

Урсула фон дер Ляйен призывает Российскую Федерацию признать ответственность как стороны конфликта за урегулирование ситуации на Донбассе, как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила по итогам заседания в рамках саммита Украина – ЕС.

Президент Еврокомиссии сказала, что Украина может быть уверена в непоколебимой поддержке и преданности Евросоюза в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Читайте такжеЕС расширил санкции против России из-за нарушения суверенитета Украины"И мы продолжаем поддерживать выполнение Минских договоренностей полностью. Мы отдаем должное Украине за ее усилия. Мы полностью поддерживаем вашу позицию и позицию правительства вашего президента. И мы призываем Россию взять на себя ответственность как стороны конфликта", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Очередной саммит Украина – ЕС проходил в Киеве 12 октября.

Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение и направляет наемников и военных. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжаются с середины апреля 2014 года.

Власти РФ постоянно отрицают свою роль в войне на Донбассе. Россия утверждает, что на Донбассе якобы происходит "гражданская война", а решение по урегулированию конфликта украинские власти должны найти с боевиками самопровозглашенных "ДНР/ЛНР".

Вопрос Крыма российские власти называют "закрытым". Киев создал для деоккупации полуострова "Крымскую платформу", 23 августа прошел ее первый саммит.

Авторы: Виталий Саенко, Антонина Доломанжи