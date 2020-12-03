Украинская делегация расценивает последние действия РФ как шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода к полной международной изоляции.

Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя признал, что война на Донбассе – это не внутренний конфликт в Украине, а "политический" конфликт между РФ и Украиной.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Как сообщается, Небензя сделал такое заявление во время PR-акции, которую вчера провела РФ под видом неформального заседания Совета безопасности ООН в формате Арріа с привлечением боевиков.

«Вчерашнее мероприятие», которое устроили представители РФ, пытаясь использовать Совет безопасности ООН для легитимизации представителей запрещенных в Украине террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», оказалось событием, которое вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии», -подчеркивается в сообщении.

Согласно информации украинской стороны, «событие» свелась к тому, что между собой обсуждали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который по замыслу, похоже, должен был представлять собой «украинскую сторону в диалоге с Донбассом», а представитель РФ в ООН Небензя пытался сыграть роль «модератора дискуссии».

Во время этой встречи прозвучало предложение провести на оккупированной РФ части ОРДЛО «референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований».

Также Небензя утверждал, что Нормандский саммит (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять «Минский формат».

«Что он имел в виду под «Минским форматом», осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что «нормандских встреч, возможно, больше не будет». И самое интересное, и даже сенсационное - Небензя заявил о конфликте на Донбассе: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine (это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной)», - говорится в сообщении.

Украинская делегация считает, что РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе с её участием в Нормандском формате некоей дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Также украинская делегация считает, что РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем задействования их на высших международных площадках, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должна быть «определена воля народа Донбасса»; в дополнение - квалифицировать этот процесс как «истинное выполнение Минских договоренностей».

«Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) как "независимых республик" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, руководство РФ пыталось осуществлять в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", - подчеркивается в сообщении.

"От попыток лавирования в ответ на сильные и международно признанные шаги Украины по реализации всего комплекса договоренностей в нормандской формате, руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата", - говорится в заявлении.

В то же время украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества.

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Автор: Виталий Саенко