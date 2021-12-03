По его мнению, нужен "жесткий каталог карательных мер" не позднее 8 декабря.

Украинский посол Андрей Мельник в комментарии немецким журналистам выразил надежду, что новый канцлер Германии Олаф Шольц будет реагировать на агрессию России против Украины решительно.

Об этом говорится в публикации BILD.

"Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был таким высоким, как в эти недели", – сказал дипломат.

Он пояснил, что сейчас речь идет о "выживании Украины как независимого государства".

Читайте такжеЛукашенко в Крыму: в сети сообщили план визита"Потому что Путин хочет лишить нас права на существование. Он пытается разрушить украинскую государственность", – добавил Мельник.

Посол Украины опасается, что "массированная атака России с востока, а также с юга (из оккупированного Крыма) и с севера может быть неизбежной.

Чтобы вовремя предотвратить "фатальную интервенцию и гуманитарный кризис", "нужно нечто большее, чем слова предупреждения из Берлина".

Мельник призвал Шольца сразу после избрания канцлером сделать недвусмысленные предупреждения России и четко продемонстрировать всю серьезность последствий нападения на Украину.

По его мнению, нужен "жесткий каталог карательных мер" не позднее 8 декабря.

Речь идет о полной изоляции России со стороны международных организаций; эмбарго на весь стратегический экспорт газа, сырой нефти и угля; полный запрет на инвестиции в РФ; замораживание российских госактивов за рубежом; отключение РФ от SWIFT.

"Только эти имеющиеся угрозы со стороны нового федерального правительства могут убедить Путина отойти от намерений начать новую войну в центре Европы", – ответил Мельник.

Позиция новой коалиции Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.

Кандидатом на пост канцлера ФРГ является Олаф Шольц (СДПГ).

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Автор: Яна Ставская