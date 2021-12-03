Украинский посол Андрей Мельник в комментарии немецким журналистам выразил надежду, что новый канцлер Германии Олаф Шольц будет реагировать на агрессию России против Украины решительно.
Об этом говорится в публикации BILD.
"Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был таким высоким, как в эти недели", – сказал дипломат.
Он пояснил, что сейчас речь идет о "выживании Украины как независимого государства".
Читайте такжеЛукашенко в Крыму: в сети сообщили план визита"Потому что Путин хочет лишить нас права на существование. Он пытается разрушить украинскую государственность", – добавил Мельник.
Посол Украины опасается, что "массированная атака России с востока, а также с юга (из оккупированного Крыма) и с севера может быть неизбежной.
Чтобы вовремя предотвратить "фатальную интервенцию и гуманитарный кризис", "нужно нечто большее, чем слова предупреждения из Берлина".
Мельник призвал Шольца сразу после избрания канцлером сделать недвусмысленные предупреждения России и четко продемонстрировать всю серьезность последствий нападения на Украину.
По его мнению, нужен "жесткий каталог карательных мер" не позднее 8 декабря.
Речь идет о полной изоляции России со стороны международных организаций; эмбарго на весь стратегический экспорт газа, сырой нефти и угля; полный запрет на инвестиции в РФ; замораживание российских госактивов за рубежом; отключение РФ от SWIFT.
"Только эти имеющиеся угрозы со стороны нового федерального правительства могут убедить Путина отойти от намерений начать новую войну в центре Европы", – ответил Мельник.
Позиция новой коалиции Германии
24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.
В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.
Кандидатом на пост канцлера ФРГ является Олаф Шольц (СДПГ).
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