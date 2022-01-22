Дипломат подчеркнул, что Киев не успокоится, пока не убедит федеральное правительство Германии и оппозицию в необходимости таких поставок.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство Германии немедленно переосмыслить свою позицию и изменить курс в вопросе поставок вооружений Украине.

Об этом дипломат сообщил в интервью газете Handelsblatt, обнародованном 22 января, передает "Немецкая волна".

Мельник подчеркнул серьезность ситуации, создавшейся на границе Украины, куда Россия стянула свою армию. Посол сказал, что Киев не успокоится, пока не убедит федеральное правительство и оппозицию в необходимости поставок оборонительных вооружений Украине.

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По словам Мельника, Украине сейчас нужно даже не оружие, а оснащение для "добровольцев, записывающихся в отряды гражданской обороны для защиты свой родины вместе с армией". Для этого Украине срочно необходимы 100 тыс. шлемов и бронежилетов, сказал он.

При этом дипломат напомнил, что целый ряд других стран НАТО, включая Великобританию и страны Балтии, в последнее время объявили о поставках вооружений Украине.

Поэтому, считает Мельник, Германия тоже не должна оставаться в стороне.

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