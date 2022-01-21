Как сказал госсекретарь США, каждая страна имеет суверенное право самостоятельно решать, какую помощь оказывать.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не видит проблемы в отказе Германии поставлять Украине вооружение.

Как свидетельствует стенограмма на сайте Госдепартамента США, об этом Блинкен сказал в интервью ZDF.

В частности, его спросили, что он ожидает от европейцев и конкретно от Германии и должна ли она тоже предоставлять Украине оружие.

"Каждая страна принимает собственные решения о том, каким образом она оказывает помощь таким странам-партнерам, как Украина. В случае Соединенных Штатов - мы предоставляем Украине оборонное военное оборудование на протяжении лет. Мы продолжаем это делать", - заявил Блинкен.

Читайте такжеУкраина просит вооружение в Германии, несмотря на позицию Берлина

При этом, как сказал госсекретарь США, действия России на протяжении последних лет лишь ускорили те процессы, которые президент РФ Владимир Путин, по собственным словам, хочет сделать невозможными.

"До того, как Россия захватила Крым и вошла на восток Украины в 2014 году, среди людей поддержка в Украине вступления в НАТО составляла около 25%. Теперь это 60%. НАТО укрепило свои восточные границы в результате российской агрессии. С точки зрения оборонного оборудования, которое предоставляется Украине, это на самом деле началось после агрессии России в 2014 году как реакция в ответ, чтобы обеспечить Украину средствами для самообороны. Разные страны помогают Украине разными способами. Это хорошо", - подчеркнул Блинкен.

Также госсекретарь прокомментировал позицию немецкого правительства, что Германия с учетом исторических обстоятельств воздерживается от поставок вооружения.

"Это суверенные решения для всех союзников и партнеров, чтобы их принимать относительно того, как они выбирают оказывать помощь. Но понятно то, что мы находимся в теснейшей координации и сотрудничества, когда дело касается решения проблемы, которую создает Россия в отношении Украины сейчас", - заявил Блинкен.

Как сообщал УНИАН, в конце 2021 года федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает идею поставок оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства ФРГ поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но постарается дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения России.

20 января Блинкен в Берлине объяснил важность предоставление Украине оборонительного вооружения. В частности, он подчеркнул, что Украина нуждается в вооружении для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии России.

Вас также могут заинтересовать новости: