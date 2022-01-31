Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине обнародовала приоритетные направления сотрудничества с Украиной в 2022 году.

Послы стран "Большой семерки" (Германия, Великобритания, США, Канада, Франция, Италия и Япония) сообщили о главных ожиданиях от реформ в Украине в 2022 году.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства Германии в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине обнародовала приоритетные направления сотрудничества с Украиной в 2022 году.

Так, по направлению "Справедливые и устойчивые институции" послы ждут изменений в судебной реформе, противодействии коррупции и в направлении эффективного управления и институций.

В связи с этим речь идет о предотвращении и противодействии коррупции в судебной системе, в частности путем надлежащего реформирования Высшего совета правосудия и обеспечения эффективной и беспрепятственной работы Этического совета.

Также отмечается необходимость проведения комплексной реформы Конституционного суда Украины, включая введение нового, прозрачного и конкурсного порядка отбора судей КСУ и дальнейшее совершенствование его регламента, а также реструктуризация Окружного административного суда города Киева.

Кроме того, отмечается важность дальнейшего реформирования Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований в рамках поддержки эффективного сотрудничества между правоохранительными органами.

Вместе с тем, речь идет о повышении эффективности, независимости и добропорядочности антикоррупционных органов, включая НАБУ, САП и АРМА, в частности путем обеспечения своевременного, прозрачного и основанного на заслугах порядка отбора кандидатов на руководящие должности.

Также сказано об имплементации и дальнейшей доработке нового Избирательного кодекса, что должно быть завершено за год до парламентских выборов 2023 года и президентских выборов 2024 года, а также совершенствовании законодательства о регламенте Верховной Рады Украины и о финансировании политических партий.

Читайте такжеПослы G7 ждут "конкурентного избрания нового главы НАБУ и САП

Как сообщал УНИАН, 1 января 2022 года Германия начала председательствовать в "Группе семи" или "Большой семерке" (G7) - объединении наиболее промышленно развитых стран (США, Британия, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), переняв председательство от Великобритании. В прошлый раз Германия председательствовала в G7 в 2015 году.

В начале января послы стран "Группы семи" назвали приоритеты своей работы в 2022 году. Ими станут продолжение поддержки независимых институтов, мер по снижению уровня коррупции и достижения экономического роста Украины. Послы G7 отметили, что поддерживают развитие Украины как современного, открытого и демократического европейского государства.

Вас также могут заинтересовать новости: