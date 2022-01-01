ФРГ хочет, чтобы "Большая семерка" взяла на себя новаторскую роль, поделился канцлер.

Федеративная Республика Германия начала председательствовать в "Большой семерке" (G7) – объединении наиболее промышленно развитых стран (США, Британия, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), переняв председательство от Великобритании.

Об этом сообщается на сайте немецкого председательства.

"Мы максимально будем использовать свое председательство в G7, чтобы эта группа государств взяла на себя новаторскую роль – преданную климатической нейтральности и справедливому миру", – сказал федеральный канцлер Олаф Шольц.

Важнейшим событием немецкого председательства станет саммит лидеров государств и правительств стран "Большой семерки", запланированный с 26 по 28 июня в замке Эльмау в баварских Альпах. В этом замке Германия уже проводила саммит G7 во время предыдущего председательства в 2015 году.

Читайте такжеЛидеры стран G7 назвали условия признания легитимности правительства АфганистанаРанее министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок заявляла, что пока не видит возможности для возвращения Российской Федерации в "Большую семерку".

Напомним, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки".

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в международном клубе связано с решением проблем, которые возникли в Украине.

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