Президент обсудил с ними ситуацию с безопасностью и реформы в Украине и пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Евросоюза в Украине.

Как сообщается на сайте главы государства, во время разговора были подведены внешнеполитические итоги уходящего года и намечены задачи на будущее.

"Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми конкретными проектами и смыслами сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные способности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", - подчеркнул президент.

Он также рассказал участникам встречи о реформах в Украине, в частности о разблокировании судебной реформы и запуске процесса деолигархизации.

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Отмечается, что отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству.

"Мы чувствуем, что демократический мир лучше понимает роль Украины в регионе, прежде всего для европейской безопасности... Рассчитываю, что мы сможем достичь еще лучших результатов в следующем году", - отметил глава государства.

Он пригласил лидеров стран G7 и Евросоюза посетить Украину.

"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее страны G7 ("Большой семерки") на саммите в Ливерпуле обсудили наращивание сил Российской Федерации у границ Украины. В Госдепартаменте США заявили, что страны G7 "абсолютно едины" в вопросе последствий возможного вторжения России в Украину.

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Автор: Антонина Доломанжи