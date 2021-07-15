Депутат не исключил избрание Авакова в Раду либо назначение на высокие должности.

В "Слуге народа" считают, что Арсен Аваков после увольнения с должности главы МВД может в будущем снова занимать высокие государственные должности.

Об этом заявил нардеп от правящей партии Даниил Гетманцев в эфире канала "Украина 24".

"Думаю, что Арсен Борисович порядочный человек с одной стороны, с другой стороны – профессионал, который работает на государство и будет в будущем работать. Он является политиком-тяжеловесом, у которого есть большое политическое будущее", - сказал нардеп.

При этом он не исключил, что Аваков может быть как в парламенте, так и занимать высокие посты в будущем.

"Я убежден, что он останется в политике, и он нужен стране. Но, наверное, не в той роли, в которой был 7 лет. Я не исключаю его возможного участия в выборах, не исключаю его в парламенте, не исключаю вообще его пребывание на тех или иных высоких должностях в будущем", - сказал Гетманцев.

Отставка Авакова

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.

Голосование за отставку Авакова с должности министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", главу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

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Автор: Юрий Годован