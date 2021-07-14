Аваков занимал должность министра МВД 6 лет подряд.

13 июля Украину потрясла новость об отставке Арсена Авакова. Он занимал этот пост шесть лет. Экс-министр МВД получал как негативные, так и положительные оценки. Он является одним из самых известных украинских политиков. Решение по делу об отставке Авакова должно быть принято 15 июля.

Биография Арсена Авакова

Будущий политик родился в Баку в 1964 году в семье военного. В 1988-м окончил Харьковский политехнический университет по специальности инженера. Затем работал в банках и охране. В 2002 стал членом Харьковского городского совета.

В 2004 году во время президентских выборов стал заместителем руководителя харьковского штаба Виктора Ющенко. Чуть позднее был назначен главой Харьковской областной государственной администрации.

5 февраля 2010 года Аваков был отстранен с должности главы облсовета. Сам Аваков считал это решение незаконным. Осенью того же года стал депутатом облсовета от партии "Батькивщина". 27 февраля 2014 года назначен министром внутренних дел Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Арсен Аваков – интересные факты и скандалы

Аваков имеет звание заслуженного экономиста Украины. Автор 12 научных публикаций и одной монографии.

В 2014 голу Харьковский голова Геннадий Кернес обвинил Авакова в совершенном на него покушении. В ответ на это Арсен сказал: "Мужчине нужно лечиться. И я имею в виду прежде всего душевную болезнь“.

Аваков является одним из самых богатых граждан Украины.

Сын министра МВД Александр Аваков был фигурантом коррупционного скандала. Он был задержан по подозрению в растрате 14,5 млн гривен бюджетных средств. В 2018 году дело было закрыто.

Учавствовал в расследовании дела убийства журналиста Павла Шеремета. Выдвинул обвинения нескольким лицам, которые были связаны с противодействием агрессии РФ на Донбассе. Позднее подозреваемых освободили.

Аваков называет себя "русскоговорящим националистом" и выступает за создание "нашего русского языка" для контрпропаганды против режима Путина. Он также считает, что у России нет монополии на использование русского языка.

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Автор: Екатерина Пулатова