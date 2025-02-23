Учитывая вовлеченность министра экономики, вероятно, речь идет о переговорном процессе по соглашению о полезных ископаемых.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр экономики Юлия Свириденко отправляются на переговоры с американскими партнерами сегодня, 23 февраля.

Об этом Ермак объявил во время выступления на форуме "Украина. Год 2025". Он отметил, что покинет мероприятия в рамках форума скорее вместе с госпожой министром.

В частности, модератор попросила Ермака задать ему один вопрос, поскольку тот спешит на продолжение переговоров с американцами вместе со Свириденко. Глава ОП уточнил, что это за переговоры.

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"Переговоры - это следующий раунд наших переговоров с американскими партнерами. Поэтому, мы заранее извиняемся (за то, что оставят форум быстрее)", - отметил Ермак.

Впоследствии Ермак уточнил, что он и Свириденко не летят в США, а будут иметь запланированный разговор с американцами через 20 минут. При этом Ермак не уточнил, что это за переговоры. Учитывая вовлеченность министра экономики, вероятно, речь идет о переговорном процессе по соглашению о полезных ископаемых.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на помощь Украине якобы 350 млрд долларов, и теперь он хочет вернуть эти средства. По его словам, США "просят редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить".

В то же время министр финансов США Скот Бессент говорит, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста. Однако лишь при условии, что ее правительство и народ будут вооружены достаточным капиталом, опытом и правильными стимулами.

По его словам, условия предлагаемого Трампом "партнерства" предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

По данным СМИ, Украина отказалась от требования Соединенных Штатов создать фонд в размере 500 миллиардов долларов, который должен был бы стать частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли во владении полезными ископаемыми. Продолжаются переговоры.

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