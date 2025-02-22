Бессент акцентировал, что экономическое будущее Украины в мирное время "может быть более процветающим, чем когда-либо в истории страны".

Об экономическом партнерстве вокруг ресурсов, которое президент США Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщалось много, но многое было искажено или подано неправдиво. Об этом в своей колонке для Financial Times написал министр финансов США Скот Бессент.

По его словам, сделку по украинским ресурсам Трампу предложил сам Зеленский – еще осенью 2024 года. Бессент акцентировал, что экономическое будущее Украины в мирное время "может быть более процветающим, чем когда-либо в истории страны, а партнерство с американцами обеспечит ее процветание" и поддержит "неизменную приверженность США к народу Украины, а также заложит фундамент для надежной реконструкции украинской экономики".

Министр добавил, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста. Однако лишь при условии, что ее правительство и народ будут вооружены достаточным капиталом, опытом и правильными стимулами.

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"Условия нашего партнерства предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях. Такая структура и отношения обеспечивают высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовой базы, необходимые для привлечения мощных частных инвестиций для послевоенного роста в Украине", – акцентировал Бессент.

Кроме того, глава американского Минфина считает, что привлечение США не оставило бы места для коррупции и инсайдерских сделок. Условия этого партнерства также будут посылать четкий сигнал России, что США инвестируют в свободную и процветающую Украину в долгосрочной перспективе.

Бессент также отметил, что поступления от будущих потоков доходов будут реинвестированы в ключевые сектора, направленные на разблокирование большего количества активов, способствующих росту Украины. Кроме того, по его словам, условия соглашения гарантируют, что страны, которые не способствовали защите суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций:

"США не будут приобретать права собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгами", – продолжил он.

Говоря об этом соглашении, Скот Бессент вспомнил о примере Польши, экономика которой с 1992 года в терминах реального ВВП выросла более чем в три раза, а доход на душу населения сегодня более чем в семь раз выше, чем тогда.

"Успех, которого Польша достигла благодаря структурным реформам, инвестициям в инфраструктуру, привлечению иностранных инвестиций и развитию квалифицированной рабочей силы, дает четкое представление о том, чего может достичь Украина. Ее стратегическое расположение, трудолюбивое население и природные ресурсы являются прочной основой для реализации стремлений украинского народа", – пояснил министр.

Глава Минфина США считает, что предложенное Трампом партнерство согласовывает интересы американского народа с интересами народа Украины.

"Президент признает, что национальная безопасность строится наряду с экономической безопасностью, и чем более успешной и безопасной будет послевоенная Украина, тем больше выиграет как украинский народ, так и народ США. Такое экономическое партнерство заложило бы основы прочного мира, послав четкий сигнал американскому народу, народу Украины и правительству России о важности будущего суверенитета и успеха Украины для США", – резюмировал он.

Соглашение по полезным ископаемым: вы могли это пропустить

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный вариант предложенного США соглашения по полезным ископаемым. На днях сообщалось, что Вашингтон представил обновленный вариант соглашения.

В то же время NV со ссылкой на источники пишет, что новый вариант соглашения жестче предыдущего. В нем упоминаются не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью. Будущие доходы от портов не входят в соглашение.

Для управления ресурсами США предлагают создать фонд и закрепить за собой 100% его собственности, в дальнейшем распределяя взносы сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона – треть, которую уже предоставила в виде оружия.

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