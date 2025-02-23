Собеседник агентства отметил, что всего было две причины этого решения украинских властей.

Украина отказалась от требования Соединенных Штатов создать фонд в размере 500 миллиардов долларов, который должен был бы стать частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли во владении полезными ископаемыми.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который знаком с ходом переговоров. Этот фонд должен был бы компенсировать США помощь, которую они предоставляют Киеву с начала полномасштабного российского вторжения.

Украина утверждает, что фактическая сумма полученной от США помощи примерно в пять раз меньше суммы, которую США хотят получить в рамках соглашения о полезных ископаемых, и составляет более 90 миллиардов долларов.

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Также собеседник Bloomberg заявил, что другой причиной отказа является отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи.

Соглашение с США о полезных ископаемых Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на помощь Украине якобы 350 млрд долларов, и теперь он хочет вернуть эти средства. По его словам, США "просят редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить".

В то же время министр финансов США Скот Бессент говорит, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста. Однако лишь при условии, что ее правительство и народ будут вооружены достаточным капиталом, опытом и правильными стимулами.

По его словам, условия предлагаемого Трампом "партнерства" предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

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