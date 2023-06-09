С момента совершения россиянами очередного военного преступления прошло несколько дней, а надлежащей реакции от Международного комитета красного креста до сих пор не было.

Украина не ожидает быстрой и профессиональной реакции от международных институтов, в частности Международного комитета Красного Креста, на подрыв Каховской ГЭС россиянами.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет Радио Свобода.

"Безусловно, мы не ожидаем не то, что уже быстрой, а профессиональной, компетентной реакции от международных институтов, у которых ключевым параметром является гуманитарная миссия, гуманитарная помощь", - сказал он.

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Подоляк отметил, что с момента совершения россиянами очередного военного преступления прошло несколько дней, а надлежащей реакции от МККК до сих пор не было.

"Сколько у нас дней прошло после катастрофы, после теракта? Уже 3 дня. И они потенциально отреагировали. Это слово потенциально описывает отсутствие потенции, простите меня, у таких международных институтов как Международный Красный Крест", - сказал Подоляк.

При этом он отметил, что речь идет именно о МККК и ООН, а "Красный Крест" украинский постоянно работает.

Советник главы ОП добавил, что Россия возможно даст разрешение на эвакуацию с Левобережья Херсонщины "на какой-то 7 день", если захочет получить "вместе с ООН постановочную пиар-акцию".

"Но с точки зрения россиян - им безразлично, что происходит на левом берегу Днепра. Они осознают то, что там люди без помощи погибают. И в этом же и есть смысл этого террористического действия со стороны России. Она продемонстрировала миру, что будет агрессивно вести себя в отношении любых территорий Украины", - отметил Подоляк.

Подрыв Каховской ГЭС - реакция ООН

Как сообщал УНИАН, 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый спуск воды из водохранилища, что привело к затоплению территорий ниже по течению Днепра.

Но международные организации, вроде ООН и Красного Креста, очень слабо отреагировали на совершенный Россией теракт. В частности, в ООН через несколько часов после катастрофы вместо какой-то реакции на нее решили поздравить с так называемым "международным днем русского языка". И только под вечер появилась реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который назвал подрыв ГЭС еще одним разрушительным следствием полномасштабного вторжения России в Украину.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован недостаточной реакцией ООН и МККК на ситуацию с подрывом Каховской ГЭС, и обвинил эти организации в бездействии, которое оставило людей без какой-либо помощи.

Позже Зеленский призвал международные организации включиться в спасательную операцию на оккупированных Россией территориях. "Каждый погибший человек там - это приговор имеющейся международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна", - подчеркнул Зеленский.

Лишь 8 июня стало известно, что в ООН пообещали немедленно сформировать группы и отправить их на оккупированную часть Херсонщины для эвакуации людей из затопленных населенных пунктов и оказания гуманитарной помощи. В то же время, в ООН ожидают предоставления гарантий безопасности от российских захватчиков.

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