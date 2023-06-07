Президент призвал мир к четкой и быстрой реакции на происходящее в Украине из-за экоцида, совершенного Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил о катастрофической ситуации с оказанием помощи украинцам на оккупированной части Херсонщины и призвал международные организации включиться в спасательную операцию. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня весь день максимум внимания последствиям российского теракта на Каховской ГЭС. Затоплены десятки населенных пунктов на подконтрольной нам территории. Тысячи домов! Продолжается эвакуация. Причем под обстрелами! Российская артиллерия продолжает бить, несмотря ни на что", - подчеркнул президент.

По его информации, по состоянию на это время на территории Херсонской и Николаевской областей спасено более 2 тысяч человек.

Видео дня

При этом он отметил, что ситуация на оккупированной части Херсонщины является абсолютно катастрофической.

"Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, просто на крышах домов в затопленных громадах. И это еще одно сознательное преступление России: после того, как государство-террорист вызвало катастрофу, оно еще и максимизирует вред от нее", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее.

"Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы спасают людей. Но требуются более масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший человек там - это приговор имеющейся международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна", - сказал Зеленский.

Он добавил, что все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже получила поддержку многих лидеров мира, руководителей государств, правительств, межгосударственных объединений, которые четко осудили российское преступление – экоцид.

"Вместе должны и привлечь к ответственности оккупантов. Они более года контролировали и дамбу и всю ГЭС. Российские пропагандисты обсудили именно такой сценарий - рукотворной катастрофы. Еще прошлой осенью мы предупреждали мир о минировании Россией объектов Каховской ГЭС, мы призывали и к отправке международной наблюдательной миссии на Каховку, к разминированию агрегатов и всех сооружений станции. К сожалению, мирового внимания тогда не хватило, чтобы все это обеспечить. Сейчас мы должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, должны не допустить дальнейшей разрушительной активности оккупантов", - отметил Зеленский.

Обращаясь к людям в регионах, зависящим от Каховского водохранилища, президент заверил, что их забепечат питьевой водой и окажут другую необходимую помощь.

"Мир будет с нами. Партнеры полностью информированы о происходящем, о том, в какой помощи мы нуждаемся... прямой обязанностью представителей государства и местной власти во всех общинах и областях, которые пострадали, является помощь людям. От правительства и ГСЧС до областной власти, местных общин – все по максимуму привлечены к тому, чтобы спасти и защитить как можно больше людей", - сказал Зеленский.

Бездействие международных организаций в Украине - детали

Президент Зеленский в интервью BILD заявил, что шокирован недостаточной реакцией таких международных организаций, как ООН и Красный Крест на положение, в котором оказались украинцы из-за подрыва Каховской ГЭС.

Сегодня вечером премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство обратилось к руководству ООН, Красного Креста и других международных гуманитарных организаций с призывом поддержать операцию по спасению украинцев на оккупированных Россией териориях, затопленных в результате подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС.