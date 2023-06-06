Также отсутствует реакция на подрыв Каховской ГЭС и на официальной странице генсека ООН Антониу Гутерриша.

Во вторник, 6 июня, Россия совершила террористический акт на территории Украины, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Однако вместо оперативной реакции на совершенное россиянами преступление в ООН решили заняться более "важными" делами нет - прославлением русского языка.

Как утверждается на странице этой "очень важной" международной организации в Twitter, 6 июня отмечается так называемый "день русского языка".

Примечательно, что пост об этом, а также призыв подписываться на русскоязычную страницу ООН в соцсети, опубликован четыре часа назад - когда уже было известно о подрыве русскими Каховской ГЭС.

Видео дня

При этом, никаких заявлений относительно совершенного теракта на ГЭС от ООН до сих пор не последовало.

Также отсутствует реакция и на официальной странице генсека ООН Антониу Гутерриша.

Зато, пока вода из Каховского водохранилища затапливает все больше и больше территорий, что ставит под угрозу продовольственную безопасность в мире, Гутерриш обеспокоен "рисками" технического прогресса.

Отметим, что сейчас в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира ООН, 03:59 утра, и возможно, в этой организации еще не в курсе происходящего. Но позднее время не помешало ООН опубликовать пост о русском языке.

День русского языка - что известно

Отметим, что так называемый "международный день русского языка" был учрежден Организацией объединенных наций сравнительно недавно - в 2010 году. Русский в свое время стал одним из шести официальных языков ООН и до сих пор им остается, несмотря на множество преступлений, в том числе военных, совершенных носителями этого языка во всем мире.

Подрыв Каховской ГЭС - новости

Как собщал УНИАН, 6 июня ночью россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего многие населенные пункты Херсонщины оказались под угрозой затопления. Характер повреждений четко демонстрирует, что ни одного ракетного удара по дамбе не было, а взрыв произошел изнутри. Напомним, что ГЭС уже около года находится под контролем российских оккупантов, и еще прошлой осенью украинские власти предупреждали о том, что россияне заминировали этот стратегический объект.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, оборудование машинного зала полностью уничтожено. Каховское водохранилище будет опустошено в течение 4 дней.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что подрыв русскими Каховской ГЭС может иметь последствия для Запорожской АЭС, однако ситуация контролируется.

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