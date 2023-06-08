В то же время, в ООН ожидают предоставления гарантий безопасности от российских захватчиков.

В ООН обещают немедленно сформировать группы и отправить их на оккупированную часть Херсонской области с целью эвакуации населения из затопленных населенных пунктов и оказания гуманитарной помощи.

Как речь идет в заявлении МИД Украины, 8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Дениз Браун обсудили усиление помощи со стороны ООН для преодоления гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС.

"Украинская сторона отметила направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории. В то же время было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования", - говорится в заявлении.

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При этом, по итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

"Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при условии обеспечения безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории", - отмечается в заявлении.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

"Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Сейчас Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС", - сказано в заявлении.

Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием реакции таких международных организаций, как ООН и Красный Крест на положение, в котором оказались украинцы из-за подрыва Каховской ГЭС.

Он добавил, что многие международные организации либо проигнорировали запрос о помощи со стороны Украины, либо отказали в дипломатической формулировке.

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