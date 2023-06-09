За сутки уровень воды в водохранилище снизился еще на один метр.

После подрыва россиянами дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. По состоянию на 8 утра 9 июня в районе Никополя он составляет 11,74 метра.

Как сообщили в "Укргидроэнерго", за сутки уровень воды в водохранилище упал еще на один метр. Всего за трое суток он снизился на 4,7 метра.

"Под водой находится большая половина здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться", - рассказали в компании.

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Отмечается, что другие гидроэлектростанции на Днепре продолжают максимально аккумулировать воду для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания срабатывания Каховского водохранилища.

Каховское водохранилище - что происходит

Как сообщал УНИАН, 6 июня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего начался неконтролированный спуск воды из водохранилища, который вызвал затопление территорий ниже по течению Днепра.

Украинские власти объявили об эвакуации населения из подтопленных районов. Впрочем, россияне на захваченных территориях не позволяют эвакуировать людей. Более того, захватчики вчера обстреляли места эвакуации людей в Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще 17 получили ранения.

По состоянию на вторую половину дня 8 июня уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС упал ниже "мертвой точки". Уровень воды вчера составлял 12,5 метров, тогда как минимально необходимый для водозабора должен быть 12,7 метра.

В Укргидроэнерго также предупредили, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могут оказаться опасные для здоровья химические вещества, а также возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок.

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