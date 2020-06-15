Washington Post: История о подкупе НАБУ и САП очень необычная для Украины

В Украине такие истории о взяточничестве - не редкость, но обычно они заканчиваются совсем не так.

В Киеве прокуроры говорят, что 6 миллионов долларов новыми хрустящими купюрами, связанными в пачки розовыми и желтыми лентами, были взяткой для украинского антикоррупционного следователя. Эти деньги ему предлагали за то, чтобы он закрыл дело о хищении государственных средств против основателя газовой компании Burisma.

"У украинцев эта куча денег вызвала шок, и не только потому что она была такая большая. В этой стране, которая десятилетиями была отравлена коррупцией, такие платежи обычно проходят из рук в руки тихо, чтобы никто не узнал", - пишет Washington Post.

Но в этот раз правоохранители изъяли деньги. А директор НАБУ и САП гордо выставили их на показ в пластиковых пакетах. Детали дела были уведомлены в воскресенье в киевском суде. Чиновники говорят, что представителю НАБУ заплатили эти 6 миллионов долларов за то, чтобы он остановил расследование против основателя Burisma Николая Злочевского. Украинские СМИ сообщили, что правоохранители потратили 12 часов, чтобы посчитать всю наличность.

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Washington Post пишет, что прокурор Назар Холодницкий опроверг причастность к делу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена или его сына Хантера. Председатель НАБУ Артем Сытник считает, что с эпизодом связан сам Злочевский, еще один бывший работник Burisma и двое бывших налоговиков. Злочевского обвиняют в хищении займа от Национального Банка Украины, выданного Real Bank в 2013 году. Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma в 2014 году и работал на этой должности до 2018-го.

Издание напоминает, что компания была в эпицентре дела об импичменте Дональда Трампа в прошлом году. И сейчас она остается ключевым элементом усилий адвоката американского президента Руди Джулиани по поискам "грязи" на политического оппонента своего клиента.

Детали попытки подкупа были оглашены в суде в воскресенье. В ней фигурируют первый заместитель председателя налоговой службы в Киеве Николай Иляшенко, бывший юридический советник Burisma экс-сотрудник украинской службы Андрей Кича и еще одна бывшая сотрудница налоговой Елена Мазуренко. Они были задержаны. Прокуроры рассказали, что Иляшенко принес три дорожные сумки с 5 миллионами долларов наличными агенту НАБУ Евгению Шевченко. Они встретились на парковке возле здания налоговой службы в Киеве. Еще миллион долларов был уплачен "как комиссия посреднику".

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Украинские чиновники говорят, что 6 миллионов долларов - это рекордная взятка из тех, которые были конфискованы в стране. Наличные теперь перейдут в государственную казну Украины. Закрытие дела должно было стать подарком Злочевскому на день рождения, которому в воскресенье исполнилось 54 года. Благодаря этому он смог бы вернуться в Украину.

Washington Post отмечает, что Холодницкий отрицает, что кто-то из Байденов причастен к этому эпизоду.

"Давайте положим этому конец раз и навсегда. Байден-старший или Байден-младший не фигурируют в этом конкретном производстве", - сказал он. Сытник добавил, что дело не имеет политического подтекста.

Тем временем, некоторые антикоррупционные активисты рассматривают разоблачения подкупа и арест трех подозреваемых как обнадеживающий сигнал, что коррупционная культура в Украине, наконец, начала меняться.

"Думаю, это серьезно, хотя, очевидно, что это лишь верхушка айсберга", - сказала директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк.

"Обычно в Украине прокуроры словно в супермаркете. Есть цена за закрытие дел и есть цена за то, чтобы их снова открыть. Поэтому этот эпизод был знаковым", - пояснила она.

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