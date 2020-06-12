Холодницкому и руководству НАБУ предлагали $6 миллионов взятки - детективы
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.
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«Только что по процессуальному руководству САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его «правой руки», высокопоставленного управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Изъято 6 млн долларов США», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время детективами НАБУ проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование неправомерных действий лиц, оказывавших неправомерную выгоду.
Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
По информации источников "Украинской правды", взятку давали за закрытие дела в отношении владельца "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.
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