Холодницкому и руководству НАБУ предлагали $6 миллионов взятки - детективы

По данным СМИ, взятку давали за закрытие дела в отношении владельца "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

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«Только что по процессуальному руководству САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его «правой руки», высокопоставленного управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Изъято 6 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время детективами НАБУ проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование неправомерных действий лиц, оказывавших неправомерную выгоду.

Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

По информации источников "Украинской правды", взятку давали за закрытие дела в отношении владельца "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.

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