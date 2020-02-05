Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Дональд Трамп признан невиновным по обоим пунктам обвинения.

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте.

Президент признан невиновным по обоим пунктам обвинения — как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, сообщает CNN.

За обвинение в первом голосовали 48 человек — 47 представителей Демократической партии и республиканец Митт Ромни. По второму пункту обвинение поддержали 47 сенаторов. Для отстранения Трампа от власти были необходимы 67 голосов.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в США началось расследование касательно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева вести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов.

Ни один президент США не был отстранен от власти в результате процедуры импичмента. Билл Клинтон (в 1998 году) и Эндрю Джонсон (в 1868-м), за импичмент которых проголосовала палата представителей, были оправданы сенатом. Ричард Никсон в 1974 году добровольно ушел в отставку после начала процедуры импичмента.