Суд решил забрать у НАБУ дело скандального судьи Вовка

В НАБУ считают, что суд вышел за пределы своих полномочий, ведь подсудность по делам, расследуемым НАБУ определена за Высшим антикоррупционным судом.

Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро и передать в другой орган уголовное производство в отношении главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В НАБУ считают, что этим решением Печерский райсуд вышел за пределы своих полномочий, поскольку дела, которые расследует НАБУ и САП, должен рассматривать Высший антикоррупционный суд. Также в ведомстве добавили, что закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялись обыски в Окружном административном суде Киева, а также в Государственной судебной администрации.

Впоследствии стало известно, что детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным САП, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже председатель ОАСК Вовк и руководитель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали сообщения о подозрении.

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