Потребовался целый год войны, чтобы Запад понял, что в Украине решается судьба мира.

Международная поддержка Украины резко возросла на фоне массовых ракетных ударов РФ по украинским городам.

Но окончательное понимание того, что происходит в Украине, у Западу пришло только спустя почти год полномасштабной войны. Такое мнение в интервью УНИАН озвучил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

Говоря о том, почему партнеры перешли все "красные линии" и резко решили дать Украине танки и активизировать дискуссию о передаче истребителей, Пионтковский выразил мнение, что "Запад решил, что должна победить Украина".

"Западу потребовался целый год для того, чтобы снять все барьеры. Запад решил, что должна победить Украина. Конечно, в обществе симпатизируют Украине, телевидение показывало все эти страшные сцены военных преступлений России. Поддержка резко возросла с 10 октября, когда началась кампания уничтожения украинской инфраструктуры. 12 октября была встреча "Большой семерки", она превратилась в "Большую восьмерку", потому что Зеленский в ней самое активное участие принял. И такая же встреча повторилась 12 декабря. Оба раза принималось заявление, в котором было четко сформулировано, что задача – победа и поддержка плана Зеленского из четырех пунктов: полное восстановление территориальной целостности Украины, гарантии безопасности после войны, восстановление экономики путем репараций и привлечение к ответственности военных преступников. Эта концепция победы Украины была зафиксирована на политическом уровне", – сказал он.

По словам политолога, и последний Давосский форум стал "фестивалем солидарности с Украиной".

"И дело не только в симпатии к Украине, Запад наконец-то понял, что происходит. Об этом сказал Столтенберг, которого мы так долго и справедливо критиковали в ноябре-декабре 2021-го перед началом вторжения. Тогда он каждый раз начинал свои выступления с перечисления, что НАТО не будет делать. Это поощряло Путина. Сейчас же он очень четко сформулировал новое понимание ситуации Западом. Отвечая на упреки, что приходится тратить много денег на помощь Украине, Столтенберг сказал: "Да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если они не устоят, нам придется платить кровью". Потребовался целый год войны, чтобы Запад понял, что в Украине решается судьба мира. Украинская армия защищает Запад от вторжения российской орды", – добавил Пионтковский.

Танки и истребители для Украины - что нужно знать

На последней встрече в формате "Рамштайн" 12 стран пообещали поставить Украине танки Leopard. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко заявил, союзники подтвердили передачу Украине 321 танка.

Великобритания стала первой западной страной, пообещавшей танки. Страна отправит Украине 14 танков Challenger 2. Также Украина ожидает постав 31 танка M1 Abrams из США. По данным СМИ, они могут приехать в Украину в конце этого или в начале следующего года. В Минобороны ожидают, что обещанные западные танки появятся на поле боя уже в марте.

Также ранее президент Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайн" передать Украине американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Дискуссии о поставках американских самолетов F-16 продолжается. Нидерланды уже заявили, что готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16 после получения запроса, а Польша готова передать ВСУ американские истребители F-16, если США дадут "зеленый свет".

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