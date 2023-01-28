Сроки доставки в каждом случае будут разные.

Западные державы подтвердили передачу Украине 321 танка. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Сегодня (27 января - УНИАН) многие страны официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка", - отметил он.

По словам Омельченко, сроки доставки в каждом случае будут разные.

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"Некоторым странам нужно проводить техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики или ждут получения других моделей", - сказал дипломат.

Танки для Украины

Как сообщал УНИАН, 22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает возможность начать поставки основного боевого танка Leclerc Украине. Он поручил военному министру это изучить вопрос.

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешил реэкспорт другим странам. В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 31 танк Abrams. После этого несколько стран уже сообщили о передаче Украине разного количества современных танков.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украине необходимо от 300 до 500 танков. По словам президента, он очень благодарен партнерам за танки, но настоящее облегчение почувствует только тогда, когда эта техника начнет работать на поле боя.

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