По словам главы ОПУ, в этом году была одна попытка установить контакт.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут провести разговор, если будет предмет для переговоров.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Фокусу".

По его словам, президент Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - заявил он.

Читайте такжеКремль прокомментировал предложение Зеленского Путину о переговорах по УкраинеЕрмак отметил, что Зеленский готов к встрече с Путиным, однако когда и где она состоится пока неизвестно. В то же время он подчеркнул, что украинская и российская стороны контактируют.

"Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках Нормандского формата. Как вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, которые обсуждаются в ТКГ", - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, ранее у Зеленского заявили о чрезвычайные сложности организации встречи с Путиным. Подготовка встречи лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается на уровне Офиса президента Украины и Администрации президента России, но согласование ее повестки дня и организация являются чрезвычайно сложными.

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