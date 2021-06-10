По словам Подоляка, должны быть согласованы все детали встречи, прежде чем может быть озвучена конкретика по её организации.

Подготовка встречи лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается на уровне Офиса президента Украины и Администрации президента России, но согласование ее повестки и организация чрезвычайно сложны.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в связи с заявлением президента РФ о том, что ему всегда есть о чем поговорить с президентом Украины.

«В этом случае вполне можно обойтись без спекуляций. Очевидно, что встречи на подобном уровне всегда нужны. Очевидно, что подобного уровня встречи чрезвычайно сложны по согласованию повестки и организации», - подчеркнул он.

Тем не менее, как отметил советник руководителя ОП, подготовка встречи продолжается на уровне Офиса президента Украины и Администрации президента России.

Читайте такжеУ Зеленского озвучили ожидания от встречи Байдена и Путина«Должны быть согласованы все детали, прежде чем может быть озвучена конкретика по её организации», - заявил он.

Заявление Путина относительно встречи с Зеленским

Путин вчера, 9 июня, в эфире российского телевидения заявил, что предложенная Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной. «Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России - УНИАН) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», - сказал Путин.

Далее он добавил, что главам двух соседних стран «всегда есть о чем поговорить».

Зеленский предложил Путину встретиться: детали

20 апреля в видеообращении Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

Позже в интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

20 мая Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет работы на посту президента Украины вновь выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ должно состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

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Автор: Виктория Токарева