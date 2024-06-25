Он считает, что нужны более активные усилия посредников в переговорах между Украиной и РФ.

Украина должна стремится к мирному соглашению с РФ, иначе рискует истребить целое поколение молодых украинцев.

Такое заявлене сделал лидер британских реформистской Найджел Фараж, выражая свои взгляды на войну, пишет The Times. Он считает, что в интересах мира украинский президет Владимир Зеленский должен переосмыслить амбиции по возвращению всех захваченных россиянами территорий.

Он прокомментировал цель Зеленского вернуть оккупированные земли так: "Что ж, в Украине, возможно, не останется молодых людей".

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Он считает, что нужны более активные усилия посредников в переговорах между Украиной и РФ. Также Фараж считает, что Великобритания и другие западные союзники Украины нереалистичны в своей поддержке цели Зеленского по оттеснению оккупантов обратно в Россию. Политик добавил, что вернуть территорию Крыма будет "невероятно сложно".

Он считает, что решение уступать оккупантам украинские зесли или нет, зависит от Зеленского.

"Это его выбор. О мире никто даже не говорит. Мы говорим только о том, что "Украина победит". Действительно? Я довольно скептически отношусь к этому", - заявил он.

Фарадж добавил, что не является и "никогда не был апологетом или сторонником Путина. "Его вторжение в Украину было аморальным, возмутительным и неоправданным", - заявил британский политик.

Скандальные заявления Фараджа

Ранее Фарадж обвинил Евросоюз и НАТО в "провоцировании" войны в Украине из-за своего расширения на восток. В то же время политик признавал, что в начале агрессии виновен Владимир Путин. Фарадж также сказал, что война на украинской территории якобы "зашла в полный тупик", и странам Запада нужно начать переговоры с главарем РФ. Эти заявления раскритиковали европейские политки.

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