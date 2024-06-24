Российские пропагандисты расхвалили британского политика, выяснили журналисты.

Продолжается война в Украине против россиян, и британский политик, лидер и сооснователь партии "Реформировать Соединенное Королевство" (ранее называлась "партия Brexit") Найджел Фараж оскандалился заявление насчет противостояния, а потом его слова "раскрутили" в России.

Мнением западного политика воспользовались российские пропагандисты, пишет The Times. "Один из ведущих новостей похвалил его "взвешенные" комментарии и сказал, что они говорят правду о том, "кто на самом деле спровоцировал конфликт", - отмечается в материале.

Еще один вражеский пропагандист сказал, что идеолог Brexit показал "просвещенность и здравомыслие", и назвал его "опытным политиком, который следит за настроением избирателей.

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Ранее Найджел Фараж заявил, что Евросоюз и НАТО "спровоцировали" вторжение россиян в Украину путем расширения на восток. В то же время политик признал, что в начале масштабного противостояния виноват российский диктатора Владимир Путин. Политик также говорил, что Западу нужно вести переговоры с главарем россиян насчет войны в нашей стране.

Заявление Фаража раскритиковали, в частности, премьер Британии Риши Сунак и лидер лейбористов Кейр Стармер. Глава бретонского правительства считает, что слова политика только играют на руку Путину. По мнению Стармера, слова Фарада "позорные".

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