У Путина только ультиматумы, которые нужны ему для пауз на подготовку военных, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, почему провалились переговоры с Россией в Стамбуле в 2022 году.

"Никакие ультиматумы не являются переговорами. С этим ультиматумом Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения. Они окружили нашу столицу, много регионов нашей страны, оккупировали, и показали ультиматум. Кстати почти ничем не отличается от последних "предложений" Путина два дня назад. У него никакие не предложения, у него просто ультиматум", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции после Глобального саммита мира в Швейцарии 16 июня.

По словам президента, ультиматумы дают Путину возможность делать паузы, которые нужны ему для подготовки военных, ведь "он уже потерял натренированную армию".

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"Если честно, "Минские соглашения" тоже были ультиматумом, и конфликт был заморожен, и это факт. Ему нужна была эта пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению", - добавил Зеленский.

Несостоявшееся мирное соглашение с РФ 2022 года - текст

Напомним, накануне издание The New York Times показало проект нереализованного украинско-российского договора, который могли подписать в апреле 2022 года.

Сообщалось, что документы были составлены по итогам переговоров, которые проходили в течение нескольких недель после начала войны, с февраля по апрель 2022 года.

Среди условий договора - нейтральный статус Украины, официальный русский язык, независимость "Л/ДНР" и снятие с России всех санкций.

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