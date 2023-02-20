Делегацию возглавил председатель комитета обороны и международной политики Израиля Юлий Эдельштейн.

Израильская парламентская делегация приехала с визитом в Киев во главе с председателем комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном для укрепления партнерства с Украиной.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, визит делегации связан с призывами со стороны США усилить партнерство между Киевом и Иерусалимом.

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"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном. Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. Ну и следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину и медлить больше, пожалуй, нельзя", - заявил Корнийчук.

Также приезд делегации в Киев подтвердил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в Twitter.

"В Киев прибыли депутаты Кнессета", - написал Бродский.

Партнерство Украины и Израиля

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Израиля помогло Киеву оказанием гуманитарной помощи, а также трудоустройством украинских мигрантов. При этом страна не давала Киеву наступательного или оборонительного оружия для того, чтобы не ухудшить отношения с Москвой.

Однако в последние месяцы риторика правительства на этот счет стала меняться. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные проводят тайные операции против Ирана для того, что помочь и таким странам как Украина. Как известно, сейчас Тегеран является главным партнером РФ по поставке дронов Shahed-131/136.

Недавно стало известно, что израильские лазеры ПВО способны сбивать дроны-камикадзе, которые Иран отправляет России. Также между правительствами Израиля и Украины идут дискуссии по поводу продажи Киеву системы ПВО "Железный купол".

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