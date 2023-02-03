Лидеры Франции и Израиля обсудили поставки Украине оружия или "Железного купола".

Тайные операции Израиля против военных целей в Иране в конечном итоге помогают другим странам, включая Украину.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет The Jerusalem Post.

"Мы действуем независимо против Ирана на разных уровнях, но эта деятельность также систематически направлена на разрушение или нанесение ущерба возможностям Ирана против нас. Но, конечно, это также наносит ущерб возможностям Ирана или уменьшает их на других аренах", - сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул свою обеспокоенность растущим военным союзом России с Ираном, в рамках которого Москва вооружает Тегеран, а тот, в свою очередь, отправляет оружие для войны против Украины.

Некоторое оружие, которое Иран производит, также представляет угрозу для Израиля, поэтому Иерусалим достигает двух целей, работая над его устранением превентивно, прежде, чем оно сможет быть введено в действие.

Нетаньяху подчеркнул, что нацеливание Израиля на иранские предприятия по производству оружия оказывают положительное влияние на Украину.

Война в Украине - позиция Израиля

Напомним, ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена ожидает, что Израиль поможет Украине во всех ее гуманитарных, экономических и военных потребностях.

На сегодняшний день Израиль оказал гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также публично осудил Москву, но не направил Киеву оборонительное или наступательное оружие, опасаясь, что этот шаг разорвет его связи с Москвой.

Недавно премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявил, что Израиль изучает вопросы возможного предоставления Украине военной помощи, однако пока такое решение не принималось. Нетаньяху заявил, что Иерусалим не исключает возможность передачи Украине своей тактической системы ПРО "Железный купол". Также он отметил, что Израиль противодействует производству в Иране оружия, которое "используется против Украины".

Тем временем МИД России выступил с завуалированными угрозами в адрес Израиля за его помощь Украине, отметив, в частности, что РФ нацелится на любые военные системы, установленные в нашей стране Израилем.

Вас также могут заинтересовать новости: