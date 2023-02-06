Ранее сообщалось, что Иран и РФ якобы договорились о совместном производстве БПЛА на территории России.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал новости о возможности строительства в России завода по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

"Страна, которая не смогла реализовать у себя проект дронов-камикадзе, будет производить эти дроны по лицензии страны их создавшей, но которая не способна их собирать в количестве большем тысячи с копейками в год... Не кажется ли вам, что здесь есть некий диссонанс?" - акцентировал эксперт.

По его словам, Иран не может поставлять Shahed-131/136 России в необходимых ей объемах для постоянных ударов по Украине, и производство в России они так же не смогут быстро, к тому же вряд ли оно сможет выдавать по 6 тысяч дронов в год: "600 - да, и то, даже касательно этой цифры у меня есть сомнения".

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"Но, важно то, что теперь становится понятным, почему Россия готова продавать Ирану Су-35 и ЗРК С-400. Это подкуп лояльности Тегерана в вопросе открытия производства Shahed-131/136 в России. Что же, брачные танцы немощной жабы и гадюки. Забавное зрелище. И да, Елабуга находится в 1 тысячи км от границы с Украиной. Это прямо-таки вызов", - резюмировал Коваленко.

Дроны Shahed-131/136 будут производить в РФ - что сообщалось

На днях The Wall Street Journal сообщил, что Иран и РФ продолжают вести тайные переговоры о совместном производстве дронов-камикадзе Shahed-131/136, которые Москва активно использует на войне с Украиной.

По данным журнала, в начале января иранская делегация высокого уровня посетила РФ для того, чтобы согласовать строительство нового завода для производства БПЛА. В рамках поездки иранские чиновники проинспектировали место строительства будущего объекта в городе Елабуга. Журналисты выяснили, что стороны рассчитывают производить на новом заводе не менее 6 тысяч беспилотников в год.